بتوجيهات الأمير... طائرة عسكرية كويتية تصل الأردن

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد 26 مايو / آيار، مشيرة إلى أن المساعدات مقدمة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية، لمساعدة اللاجئين السوريين.

وقال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني: "الدعم الكويتي يأتي بناء على توجيهات الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، لتخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين السوريين وتوفير احتياجاتهم الأساسية".

ولفت إلى أن طائرة المساعدات تابعة لسلاح الجو الكويتي، وتم إرسالها بتعليمات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر الصباح، مشيرا إلى أنها تمثل تأكيدا على حرص الجهات الكويتية على التعاون لضمان استمرار مد جسور الإغاثة الإنسانية.

وقال زياد أبو طالب، مساعد مشرف عام مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية في الأردن، إن شحنة الإغاثة العاجلة للاجئين السوريين في الأردن هي السادسة، التي تنقلها طائرات سلاح الجو الكويتي وتتضمن مواد غذائية ومستلزمات أسرية كالملابس والبطانيات والأحذية.