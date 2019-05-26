مقتل 30 مسلحا من "النصرة" في هجوم معاكس فاشل على كفرنبودة

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وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن وحدات الجيش السوري تمكنت من إحباط محاولة هجوم معاكس عنيف للمسلحين على الجهة الشمالية الشرقية من بلدة كفرنبودة وتحديدا على محور بلدة القصابية جنوب إدلب.
© REUTERS / OMAR SANADIKI
وأضاف المصدر أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك نفذ سلسلة من الغارات الجوية المركزة على مواقع وخطوط إمداد المسلحين الخلفية في المنطقة بدء من بلدتي اللطامنة وكفرزيتا مرورا بالهبيط وخان شيخون وكفرنبل وصولا إلى بلدة القصابية بين ريفي حماة وإدلب.
© Sputnik . BASEL SHARTOUH
مقتل 30 مسلحا من جبهة النصرة بهجوم معاكس على كفرنبوة
وكانت وحدات الجيش السوري بدأت بدأت صباح الأحد دخول أحياء بلدة كفرنبودة الإستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد عملية تمهيد مدفعي وصاروخي وجوي كثيفة طالت تحصينات جبهة النصرة وحلفائه وخطوط إمدادهم الخلفية في المنطقة.
وكان الجيش السوري سيطر منتصف الشهر الجاري على (كفرنبودة) ضمن سلسلة من القرى والبلدات في ريف حماة الشمالي الغربي، إلا أنه، وبعد سلسلة من الهجمات المعاكسة تخللها غزارة مفرطة في استعمال الانتحاريين المالديف (مهاجرين من جزر المالديف)، قام الجيش السوري بتنفيذ عملية انسحاب من البلدة وأعاد نشر قواته في محيطها، وبدأ باستقدام تعزيزات نوعية وبتنفيذ قصف دقيق ومركز باتجاه مواقع المسلحين وتحركاتهم، تمهيداً لشن هجوم معاكس لاستعادة كفرنبودة واستئناف عمليته العسكرية حتى تحقيق أهدافها.
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