والتقى الملك سلمان، بحمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي، والوفد المرافق له، حصب صحيفة اليوم السعودية.
كما استقبل الملك سلمان، مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي.
واستقبل الملك سلمان أيضا وزير الحج والعمرة محمد بن صالح، ووكلاء الوزارة، ومعهم عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومعه أئمة ومؤدني المسجد الحرام، حيث قدموا جميعا للسلام عليه.
وحضر اللقاء، أمير منطقة مكة، والأمراء مقرن بنعبد العزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز.
كانت هذه تفاصيل خبر تناولوا معه الإفطار... الملك سلمان يستقبل وفدي الإمارات والكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.