القاهرة — سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" مساء اليوم الأحد 26 مايو / آيار، أن قائد القوات البرية يبحث مع نائب قائد قوات الجيش في القيادة المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط، أوجه التعاون العسكري بين الجانبين.
ولفتت الوكالة إلى أن عدد كبير من ضباط الجيش القطري، حضروا حضر الاجتماع، بحسب موقع وزارة الدفاع القطرية على "تويتر".
وتوجد في قطر أضخم قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، يعتمد عليها الجيش الأمريكي في تنفيذ العديد من المهام العسكرية بالمنطقة.
وأرسلت أمريكا مؤخرا قاذفات استراتيجية إلى قاعدة العديد في قطر، إضافة إلى قيامها بعمليات تطوير، بدأتها في وقت سابق، لزيادة قدرتها وجاهزيتها للأنشطة العسكرية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال اجتماع مشترك... قطر وأمريكا تبحثان التعاون العسكري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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