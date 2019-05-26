دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تعود بخاصية Touch ID في إصدارات العام المقبل من هواتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.

إستبدلت شركة ابل خاصية Touch ID في إصدارات الأيفون للعام 2018 بتقنية التعرف على الوجه Face ID التي جاءت في الإصدارات الثلاثة من هواتف الأيفون، إلا أن أحدث التسريبات تشير إلى أن ابل ستعود بتقنية إستشعار اللمس من جديد في إصدارات العام المقبل.

جاء هاتف iPhone 5s كأول إصدار من ابل بتقنية إستشعار اللمس Touch ID التي قدمت من ابل بعد الإستحواذ على شركة AuthenTec في 2012، إلا أن شركة ابل إستبدلت هذه الخاصية بتقنية التعرف على الوجه Face ID في إصدارات 2018 الثلاثة.

ولقد كانت تقنية إستشعار اللمس Touch ID أحد المميزات المفضلة لقاعدة كبيرة من مستخدمي هواتف الأيفون، حيث لم تجد خاصية التعرف على الوجه Face ID الترحيب ذاته من الكثير من مستخدمي هواتف الأيفون، حيث أشار بعض المستخدمين إلى أن تقنية Touch ID تميزت بالإستجابة الأسرع والتجربة السلسة في التسجيل في الهاتف.

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وتشير أحدث التسريبات إلى أن ابل في طريقها للعودة لتقنية Touch ID من جديد في إصدارات العام المقبل من هواتف الأيفون، حيث جاءت التفاصيل الجديدة عبر مجموعة من موردي شركة ابل الذين أكدوا على أن ابل تعود تبنقة Touch ID في 2020 iPhones.

ومن المقرر أن تدعم ميزة Touch ID النقر على أي جزء في الشاشة لإلغاء القفل بإستجابة سريعة، أيضاً من المتوقع أن تقدم ابل ترقية جديدة في تقنية Touch ID التي تأتي بميزة تحويل الإشارات الصوتية إلى صور مشفرة لبصمة المستخدم، لذا من المتوقع أن تقدم ابل إصدارات 2020 من هواتف الأيفون بآلية سريعة لفتح وغلق الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع ابل تعود بخاصية Touch ID في إصدارات العام المقبل من هواتف الأيفون ظهر على التقنية بلا حدود.