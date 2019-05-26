شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر ميلشيا الحوثى فى أماكن متفرقة من تعز اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاضت قوات الجيش اليمني اليوم،الأحد، معارك عنيفة ضد ميلشيا الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف للجيش على مواقع وتجمعات الميلشيا، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميلشيا الحوثي.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن ذلك تزامن مع قصف مدفعي متفرق لقوات الجيش اليمني على مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي على طول الجبهة الغربية، حيث طال القصف مواقع وتجمعات الحوثي في تبة المدرجات وتبة القارع بذات الجبهة، ما أسفر عن تدمير طقم للمليشيا في محيط تبة المدرجات.

كما استهدفت مدفعية قوات الجيش غرفة قيادة ميلشيا الحوثي في تبة الزبية شمال غرب معسكر الدفاع الجوي، ما أسفر عن مصرع وجرح عدد من قيادات الميلشيا.

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وفي منطقة الخمسين، استهدفت مدفعيه الجيش 8 عناصر للميلشيا، ما أدى إلى مقتلهم جميعا.

وتأتي هذه المواجهات ضمن العملية العسكرية المعلنة عنها في محور تعز لتحرير المحافظة بالكامل من عناصر ميلشيا الحوثي.