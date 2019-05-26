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الأردن يدين حادثة انفجار سيارة مفخخة فى مدينة الموصل العراقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، حادث انفجار سيارة مفخخة في سوق قرية العوينات بناحية ربيعة غربي مدينة الموصل العراقية؛ ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 8 آخرين.

 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة جدد تضامن الأردن مع حكومة وشعب العراق في مواجهة الإرهاب والعنف الذي يستهدف المساس بأمن وسلامة واستقرار العراق، الذي هو ركيزة لاستقرار المنطقة.

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وأعرب سفيان القضاة عن أحر التعازي لأهالي الضحايا والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مؤكدا موقف المملكة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

 

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