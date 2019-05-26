في ثاني زيارة خارجية.. رئيس "العسكري" السوداني يصل أبوظبي

أبوظبي/ الخليج 365

وصل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، الإمارات، في ثاني زيارة خارجية له بعد مصر.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد كان في استقبال البرهان، لدى وصوله إلى مطار أبوظبي، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

ووفق المصدر، تحدث البرهان خلال اجتماع مع بن زايد عن علاقات الخرطوم وأبو ظبي، مشيرا إلى الدعم المالي الأخير الذي قدمته الإمارات بجانب السعودية للاقتصاد السوداني.

والشهر الماضي، أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الرياض وأبوظبي قدمتا دعما للسودان بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار.

Advertisements

فيما أكد بن زايد "أهمية الحوار بين السودانيين خلال المرحلة الحساسة".

والسبت، زار البرهان القاهرة والتقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وسبق أن زار نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، الخميس، السعودية، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، وشملت الزيارة مباحثات بشأن "التعاون الثنائي والأحداث الإقليمية".

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.