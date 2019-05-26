العراق..147 ألف منزل تضررت خلال الحرب على "داعش"

بغداد/علي جواد/الخليج 365-

قال مصطفى الهيتي، رئيس صندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب بالعراق، الأحد، إن المنازل المتضررة جراء الحرب على "داعش"، شمال وغربي البلاد، بلغت 147 ألف وحدة سكنية.

وتعتبر مدينة الموصل (شمال)، أكثر المدن التي تعرضت بناها التحتية ومنازل المدنيين وممتلكاتهم للدمار، جراء المعارك العنيفة التي دارت بين القوات الحكومية ومسلحي التنظيم.

وأضاف الهيتي، في تصريح للتلفزيون الرسمي، أن "إجمالي الوحدات السكنية المتضررة بالحرب على داعش بلغت 147 ألف وحدة، 40% منها مدمرة بالكامل".

وقدرت الحكومة العراقية شباط/فبراير العام الماضي، وفقا لدارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وتعرضت البنى التحتية (مشاريع الماء والكهرباء والمؤسسات الصحية والتعليمية والمؤسسات الخدمية) في المحافظات الشمالية والغربية الى دمار كبير على مدى 3 سنوات من القتال بين القوات الحكومية وتنظيم "داعش" الذي فرض سيطرته على ثلث مساحة البلاد منتصف عام 2014. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.