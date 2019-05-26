اختتام دورة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بـ #المجاردة

صحيفة الخليج الإلكترونية اختتمت أمس فعاليات دورة لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة المجاردة بحضور المحافظ سعيد بن علي بن دلبوح ، ورئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني.

والتقى في المباراة النهائية فريقا عنيد حرب ونظيره السند، وانتهى اللقاء بتفوق عنيد حرب بخمسة أهداف مقابل هدف، وتوج المحافظ عنيد حرب بالكأس والميداليات الذهبية، فيما نال فريق السند الميداليات الفضية، و حصل على كأس أفضل حارس في الدورة علي شراحيلي من السند، وكأس هداف الدورة بكري سليمان من عذيبة، وكأس أفضل لاعب بالدورة عبدالله حسين من عنيد حرب .

وكرم المحافظ عددا من الإدارات الحكومية والأمنية ورجال الأعمال والإعلاميين وحكام النهائي .

حضر النهائي عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم سعد حامد الأحمري ونائب اللجنة الرئيسية للحكام، والحكم الدولي ونائب اللجنة الرئيسية للحكام حالياً محمد الغامدي .

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