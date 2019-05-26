مونديال الشباب: #اليابان يطيح بـ #المكسيك خارج كأس العالم بثلاثية

حقق منتخب اليابان فوزًا كبيرًا على نظيره المكسيكي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب ستاديون غوسير، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا 2019 ببولندا.

ووقع على ثلاثية اليابان، تايسي مياشيرو “هدفين”، كيوسوكي تاغاوا في الدقائق 21 و77 و52 من عمر المباراة.

وودع منتخب المكسيك مونديال الشباب بالخسارة الثانية على التوالي، عقب الخسارة أمام إيطاليا في الجولة الأولى بنتيجة (1-2)، ليتذيل ترتيب المجموعة الثانية بلا نقاط، بينما يتزعم منتخب اليابان صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، في انتظار نتيجة مباراة الإكوادور وإيطاليا.