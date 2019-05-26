الدفاع_الجوي يعترض طائرة مسيرة تحمل متفجرات حوثية باتجاه مطار #جازان

صحيفة الخليج الالكترونية

مّرت قوات الدفاع الجوي السعودي، صباح اليوم الأحد، طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولةً استهداف مطار الملك عبدالله بجازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وفي تمام الساعة 7.15 من صباح اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية محاولةً استهداف مطار الملك عبدالله بجازان الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً، دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تستهدف المنشآت المدنية والأعيان المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم، وقد تم كشفها وإسقاطها.

وأكد أن المملكة لها الحق المشروع في الدفاع عن نفسها وأن الحوثيين الإرهابيين سوف يدفعون الثمن باهظاً.