في بيان رسمي.. #سواريز يرد على اتهامه بالهروب من نهائي #كأس_ملك_إسبانيا

أصدر الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني، بيانًا رسميًا من أجل الرد على الاتهامات التي طالته خلال الساعات الماضية، بشأن تهربه من المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخسر برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، عقب السقوط أمام فالنسيا بنتيجة (1-2)، في نهائي البطولة مساء السبت.

وقال سواريز، خلال البيان الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إنه حان الوقت للرد على النوايا السيئة التي تشكك في احترافه، موضحًا بأنه شعر بعدم الراحة في الغضروف هذا الموسم، وقد أجرى عملية جراحية لا ترتبط بالغضروف، ولكن بسبب تمزق الغضروف المفصلي الذي تعرض له في مباراة ليفربول بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، اضطر للخضوع للجراحة والغياب عن نهائي كأس إسبانيا.

وأضاف سواريز أنه، منذ قدومه إلى برشلونة، وهو يبذل قصارى جهده في المران والمباريات من الدفاع عن شعار البرسا، مبديًا حزنه لعدم قدرته على مساعدة زملائه في نهائي كأس الملك، مشددًا على ضرورة التركيز الآن في الموسم الجديد، وتحقيق اهداف الفريق.