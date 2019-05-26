بيراميدز يستعد لتوجيه “ضربة كبرى” لأحلام #الهلال و #النصر

يستعد فريق بيراميدز المصري، المملكوك لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، لتوجيه ضربة كبرى لفريقي الهلال والنصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقام آل الشيخ، في عام 2018، فريق الأسيوطي المصري، وغير اسمه إلى بيراميدز، ليجعله واحد من أقوى الأندية التي نافست على لقب الدوري المصري الممتاز، في موسمه الأول، بعد الصفقات الكبرى التي قام بها.

وكشفت صحيفة “libero“، عن أن تركي آل الشيخ، يستعد لإحداث ثورة كبرى في فريق بيراميدز، قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث لا يرغب أن يكون منافسًا فقط على لقب الدوري المصري، بل يستهدف تحقيقه في 2019-2020.

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وشددت الصحيفة، على أن أولى خطوات آل الشيخ، لإعادة هيكلة فريق بيراميدز، تتمثل في التعاقد مع المدرب البرتغالي الخبير خورخي خيسوس، المدير الفني السابق للهلال.

وأضافت: “في حال فشل التعاقد مع خيسوس، فأن البديل سيكون الفرنسي هيرفي رونار، مدرب منتخب المغرب، أو البرتغالي ليونارد جارديم، هدف النصر السابق، والمدير الفني الحالي لموناكو الفرنسي”.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بالإضافة للمدرب، فأن فريق بيراميدز، يستهدف التعاقد مع البيروفي أندريه كاريلو، لاعب بنفيكا البرتغالي، المعار إلى الهلال، والذي يرغب الأخير بشدة في شراء عقده بشكل نهائي، مع وجود منافسة شرسة مع النصر لخطفه.

جدير بالذكر أن كاريلو “27 سنة”، يعد أحد أفضل المحترفين في السعودية، الموسم الماضي، حيث انتقل في صيف 2018، من بنفيكا إلى الهلال، لمدة عام واحد على سبيل الإعارة، ويشترط العملاق البرتغالي، مبلغ لا يقل عن 17 مليون دولار، للاستغناء عنه بشكل نهائي.