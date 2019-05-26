جوليانو: النصر جعلني بطلا أخيرا

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعرب النجم البرازيلي جوليانو دي باولا، عن فخره بالإنجاز الذي حققه مع النصر، بإحراز لقب الدوري السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2018-2019.
وأحرز نادي النصر، لقب الدوري السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي 2018-2019، بعد منافسة شرسة مع غريمه الأزلي الهلال، استمرت منذ البداية وحتى الجولة الأخيرة من النسخة الأغلى في تاريخ المملكة العربية السعودية.
وأكد جوليانو في تصريحات صحفية، أنه خلال مسيرته الكروية في السابق، اقترب كثيرًا من تحقيق عدد من البطولات، ولكن كان يفشل في النهاية.
وأضاف النجم البرازيلي الذي تألق في موسمه الأول مع النصر: “ولكن الآن.. أنا بطل في السعودية، وأنا سعيد للغاية بذلك، لأنه جاء بعد منافسة شرسة للغاية وموسم شاق وصعب”.
وشدد جوليانو، على أنه كان يدرك حجم التطلعات المعلقة عليه، عندما وقع على عقود انضمامه إلى النصر، في الصيف الماضي، قادمًا من فريق فناربخشه التركي.
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