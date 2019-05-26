خادم_الحرمين يستقبل ولي عهد #دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي وأئمة ومؤذني #المسجد_الحرام

صحيفة الخليج الالكترونية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الصفا بمكة المكرمة، قبل مغرب اليوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات والوفد المرافق له.

ونقل ولي عهد دبي تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه لخادم الحرمين الشريفين، فيما حمله خادم الحرمين تحياته وتقديره لهما.

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كما استقبل خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وأصحاب الفضيلة العلماء، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه.

كما استقبل خادم الحرمين وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة والنقابة العامة للسيارات الذين قدموا للسلام عليه.

وقد تناول الجميع طعام الإفطار مع خادم الحرمين الشريفين.