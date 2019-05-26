الجمارك تعلن توفر #وظائف إدارية وتقنية في #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية

2- مدير المحفظة (Portfolio Manager):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، ويفضّل درجة الماجستير.

– خبرة لا تقل عن سبع سنوات.

3- مدير المشروع (Project Manager):

– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

4- مهندس شبكات (Network Engineer):

– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح اليوم الأحد 2019/05/26م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

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طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير البرنامج (Program Manager): اضغط هنا

2- مدير المحفظة (Portfolio Manager): اضغط هنا

3- مدير المشروع (Project Manager): اضغط هنا

4- مهندس شبكات (Network Engineer): اضغط هنا