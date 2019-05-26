الجمارك تعلن توفر #وظائف إدارية وتقنية في #الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
2- مدير المحفظة (Portfolio Manager):
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، ويفضّل درجة الماجستير.
– خبرة لا تقل عن سبع سنوات.
3- مدير المشروع (Project Manager):
– درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
4- مهندس شبكات (Network Engineer):
– درجة البكالوريوس في علوم الحاسب الآلي أو نظم المعلومات الإدارية أو الهندسة أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
موعد التقديم:
– التقديم متاح اليوم الأحد 2019/05/26م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة):
1- مدير البرنامج (Program Manager): اضغط هنا
2- مدير المحفظة (Portfolio Manager): اضغط هنا
3- مدير المشروع (Project Manager): اضغط هنا
4- مهندس شبكات (Network Engineer): اضغط هنا
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