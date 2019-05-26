مقتل وإصابة 7 في تفجيرين بنيبال

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الخليج - واس
لقي شخصان مصرعهما واصيب خمسة آخرين بجروح اليوم في انفجار قنبلتين في منطقتين منفصلتين في العاصمة النيباليه كاتماندو .
وقال المتحدث باسم شرطة نيبال بيشوا راجا بوخاريل في تصريح صحفي : إن قنبلة انفجرت في منطقة جاتيكولو وأخرى انفجرت في منطقة سوكيدارا ، ونتج عن الحادثين مقتل شخصين وإصابة خمسة نقلوا لمستشفيين في كاتماندو لتلقي العلاج.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين، لكن الشرطة ذكرت أن فصيلًا ماويًا متطرفًا يمكن أن يكون وراء التفجيرين.
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