القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، مساء اليوم الأحد "تحرير 66 أسيرا من أبطال الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل في جبهة الساحل الغربي بوساطة محلية". يتبع…

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كانت هذه تفاصيل خبر "الحوثيون" يعلنون تحرير 66 أسيرا بعملية تبادل في الساحل الغربي لليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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