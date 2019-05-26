اخبار الخليج

الجزائر تدين بشدة هجوما ارهابيا استهدف موكبا للجيش النيجيري

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين بشدة هجوما ارهابيا استهدف موكبا للجيش النيجيري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف أمس السبت، موكبا للجيش النيجيري.

وقال عبد العزيز بن على الشريف الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، "ندين بشدة الهجوم الإرهابى الدموى الذى استهدف يوم السبت 25 مايو 2019 موكبا للجيش النيجيرى كان يرافق سكانا تم إجلاؤهم من قرية بمقاطعة بورنو وسط نيجيريا".

Advertisements

وأضاف "نبقى واثقون أن أعمال الترهيب هذه التى يرتكبها الارهاب المقيت والأعمى لن تثبط من عزيمة نيجيريا و افريقيا وكافة المجتمع الدولى على مواصلة مكافحة هذه الآفة العابرة للأوطان".

وتابع قائلا "نتقدم بأخلص التعازى لعائلات الضحايا المدنيين والعسكريين لهذا الاعتداء الارهابى الشنيع ونؤكد تضامننا للحكومة والشعب النيجيرى الشقيق كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تدين بشدة هجوما ارهابيا استهدف موكبا للجيش النيجيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا