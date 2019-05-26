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في ثاني زيارة خارجية.. رئيس «العسكري» السوداني يصل أبوظبي

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وصل رئيس المجلس العسكري في السودان، عبد الفتاح البرهان، مساء الأحد، الإمارات، في ثاني زيارة خارجية له بعد مصر.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية، أن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد كان في استقبال البرهان، لدى وصوله إلى مطار أبوظبي، في ززيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

 

وزار البرهان القاهرة السبت والتقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وسبق أن زار نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، الخميس، ، والتقى ولي العهد ، وشملت الزيارة مباحثات بشأن "التعاون الثنائي والأحداث الإقليمية".

 

وعزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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ويعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

 

 

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