الملك سلمان يستقبل ولي عهد دبي ورئيس مجلس الأمة الكويتي (صور)

ووفقا لوكالة "واس"، نقل ولي عهد دبي تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.
واستقبل العاهل السعودي أيضا، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم.
كما حرص الملك سلمان على استقبال مجموعة من العلماء، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام.
كما استقبل الملك سلمان، وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة والنقابة العامة للسيارات.
وتناول الجميع طعام الإفطار مع الملك سلمان.
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