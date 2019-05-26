السيطرة على حريق نشب في الحقول الزراعية في الموصل (صور)

ونقلت "السومرية نيوز" بيان المديرية والذي جاء فيه، أن "فرقنا تمكنت من السيطرة على حادث حريق نشب في الحقول الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير في مناطق سهل نينوى وبالتحديد قرية باصخرة الواقع ضمن قاطع سهل نينوى".

وأضافت المديرية أن "الفرق عملت من مركزي برطلة والحمدانية وبالتعاون مع الأهالي على حصر النيران ومنع امتدادها وتوسعها".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الزراعة العراقية، أن حرائق حقول القمح والشعير ممنهجة، كاشفة أنها بصدد إعلان نتائج التحقيقات قريبا.