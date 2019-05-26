رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني يزور الإمارات

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الخرطوم: أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان في بيان الأحد ان رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان توجه إلى الامارات، غداة زيارته القاهرة.

وقال المجلس "توجه رئيس المجلس العسكري الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً"، من دون توضيح اسباب الزيارة.

والسبت، أجرى البرهان محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي، في أوّل زيارة له خارج بلاده منذ تولّيه منصبه عقب إطاحة الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.

واستقبله السيسي في قصر الاتّحادية الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة.

وأتت زيارة البرهان للقاهرة قبل أيّام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السُلطة إلى مدنيّين.

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كذلك أجرى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، زيارةً للسعوديّة الخميس والجمعة، التقى خلالها وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان.

والأسبوع الماضي، أودعت السعودية 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات بلغت 3 مليارات دولار تعهّدت بها المملكة وحليفتها الإمارات لصالح السودان الذي يواجه أزمة اقتصادية حادة شكّلت سببًا رئيسيًا للتظاهرات ضد نظام البشير.

ويرى بعض المحللين السودانيين في هذه المساعدات دعمًا للمجلس العسكري للبقاء في الحكم فترةً أطول.

وتَجري مفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الاحتجاج الممثّلة بـ"تحالف قوى إعلان الحرّية والتغيير" حول إدارة الفترة الانتقاليّة.

وعُلّقت المفاوضات ثلاث مرّات منذ إسقاط البشير، كان آخرها الاسبوع الماضي. وحتّى الآن لم يُحَدّد موعد استئنافها.