دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مشاكل في بعض هواتف ون بلس برو 7 تُظهر ضغطات وهمية على الشاشة

شكى العديد من مالكي أخر نسخ هواتف شركة ون بلس من اختبارهم لمشاكل في شاشات هواتفهم ون بلس برو 7، حيث تكمن المشكلة في ظهور ضغطات عشوائية على شاشة الهاتف في حالات متعددة؛ وكأن شخص قام بالضغط بإصبعه على الشاشة في الوقت الذي يكون فيه الهاتف بعيداً عن يد المستخدم كما يظهر الفيديو التالي الذي شاركه أحد مالكي الهاتف حديث الطرح في السوق:

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وبالرغم أن الهاتف يقدم ميزات ممتازة بالمقارنة مع منافسيه في السوق وبسعر مرضي أيضاً، إلا أن هذه المشكلة قد تؤثر بشكل كبير على ثقة العميل في بالمنتج، مع العلم أن المشكلة لا تبدو مصاحبة لجميع هواتف ون بلس برو 7 .

فيما قالت شركة ون بلس أنها تولي هذه المشكلة اهتماماً بالغاً بعد وقوفها على مسبباتها ساعية لحلها، مع الأمل ان يكون الخلل لا يتعدى كونه برمجياً ويكمن حله بإرفاق بعض التحديثات للهاتف صاحب أول شاشة OLED ذات تردد 90 هيرتز في الثانية.

التدوينة مشكلة في بعض هواتف ون بلس برو 7 تُظهر ضغطات وهمية على الشاشة ظهرت أولاً على عالم التقنية.