دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Xcover 5 ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت العملاق الكوري هاتف Galaxy Xcover 4 خلال عام 2017، واليوم كشفت تسريبات جديدة عن هاتف Galaxy Xcover 5 الذي يأتي بقدرة بطارية 2800 mAh.

رصد هاتف جديد يحمل رمز SM-G398FN/DS في أحدث التسريبات، حيث يشار إلى أنه إصدار سامسونج القادم Galaxy Xcover 5، الذي تم إعتماده مؤخراً في وكالة FCC إستعداداً للإعلان الرسمي عنه لاحقاً.

وتكشف التسريبات عن مواصفات البطارية في هذا الإصدار الذي يأتي ببطارية 10.78 Wh، مميزة ب3.85 فولت، أو بمعنى أخر بطارية بقدرة 2800 mAh، وهي القدرة ذاتها التي قدمت من سامسونج في هاتف Xcover 4.

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من جانب أخر لم تكشف تسريبات FCC عن تفاصيل مواصفات هاتف Galaxy Xcover 5، إلا أن تسريبات أخرى للهاتف جاءت عبر Geekbench كشفت عن رقاقة معالج Exynos 7885 في الهاتف، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android Pie.

يذكر أن أحد منافذ البيع الهولندية كان قد أشار إلى أن هاتف Galaxy Xcover 5 سيتوفر رسمياً في 4 من يونيو، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدار سامسونج القادم من سلسلة Galaxy Xcover.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تشير إلى خطط سامسونج لإطلاق هاتف Galaxy Xcover 5 ظهر على التقنية بلا حدود.