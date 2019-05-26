السعودية: اعتراض طائرة "حوثية" تحمل متفجرات باتجاه مطار جازان

أعلن التحالف العربي في اليمن أن قوات الدفاع الجوي السعودي، اعترضت، الأحد، طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها جماعة "الحوثي" في اليمن تجاه مطار الملك عبد الله بمنطقة جازان، جنوبي المملكة.
يأتي ذلك فيما قال الحوثيون إن الطائرة أصابت هدفها بدقة.
وقالت قوات التحالف العربي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية، إن "قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت صباح اليوم (الأحد) طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه مطار الملك عبدالله بجازان".
وفي وقت سابق الأحد، قالت فضائية المسيرة الناطقة باسم الحوثيين عبر تويتر، إن "سلاح الجو المسير شن عملية هجومية بطائرة قاصف 2k على مطار جازان واستهدف مرابض الطائرات الحربية".
وأضافت أن "عملية استهداف المطار نفذت بعد رصد استخباراتي دقيق وتم إصابة الهدف بدقه عالية".
وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقًا لوصف سابق للأمم المتحدة.
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