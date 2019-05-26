العراق.. حكم بإعدام 3 فرنسيين أدينوا بالانتماء لـ"داعش"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

أصدرت محكمة الجنايات في بغداد، الأحد، حكما بالإعدام بحق 3 فرنسيين إثر إدانتهم بـ"الانتماء" إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وجرت المحاكمة في بغداد، اليوم، بحضور المدانين الثلاثة ومحامين منتدبين من قبل المحكمة، إضافة إلى وسائل إعلام.

وقال مصدر داخل المحكمة، للأناضول، مشترطا عدم الكشف عن هويته، إن المدانين الصادرة بحقهم أحكام الإعدام هم ليونار لوبيز وكيفن غونو وسليم معاشو؛ حيث تسلمتهم السلطات العراقية من الجانب السوري قبل نحو 4 أشهر.

من جهته، قال المستشار في جهاز مكافحة الارهاب العراقي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة، فاضل أبو رغيف، للأناضول، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام بحق الفرنسيين الثلاثة إثر إدانتهم بالانتماء لداعش وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

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والحكم الصادر ابتدائي وقابل للاستئناف لدى محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.‎

وأضاف أبو رغيف أن "القرار الصادر من المحكمة - حال عدم الطعن عليه - سيحال بعد مرور 30 يوما من تاريخ إصداره إلى وزارة العدل لتتولى مهمة تنفيذ الحكم الصادر"، لافتا إلى أن "وزارة العدل ملزمة أمام القضاء بتنفيذ حكم الإعدام".

وجرى محاكمة الفرنسيين الثلاثة بموجب المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، التي تنص على الحكم بإعدام كل من ارتكب بصفته فاعلا أصليا أو شريكا في الأعمال الإرهابية.

ويعاقب المحرض والمخطط والممول وكل من مكنّ الإرهابيين من القيام بالجريمة كفاعل أصلي.

كما تنص المادة على العقاب بالسجن المؤبد بحق كل من أخفى عن عمد، أي عمل إجرامي أو تستّر على شخص إرهابي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.