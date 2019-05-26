العراق.. مقتل 5 وإصابة 8 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة بنينوى

نينوى (العراق)/ سرهاد شاكر / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، انفجار سيارة مفخخة شمال غربي محافظة نينوى (شمال)، أوقعت 5 قتلى واصابت 8 أشخاص بجروح متفاوتة.

وقالت خلية الاعلام الامني (تتبع لوزارة الدفاع) في بيان لها اطلعت عليه الخليج 365، إن "عجلة (سيارة) مفخخة.. انفجرت في سوق قرية عوينات التابعة الى ناحية ربيعة في محافظة نينوى".

وأضاف، ان الانفجار أدى الى مقتل ٥ مواطنين وإصابة ٨ آخرين بجروح متفاوتة.

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ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، لكن السلطات الأمنية العراقية توجه عادة الاتهام لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالوقوف وراء هكذا هجمات.

وصّعد تنظيم "داعش" على مدى الأيام الماضية هجماته التي تستهدف في غالبيتها قوات الأمن في مناطق شمالي وشرقي البلاد.

ورغم الاعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، الا ان القادة العسكريين العراقيين يؤكدون ان التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

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