السعودية وبريطانيا تناقشان مستجدات القضايا الإقليمية

الرياض / الخليج 365

بحثت السعودية وبريطانيا، الأحد، مستجدات القضايا الإقليمية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمون كوليس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، استقبل الجبير أيضا سفير اليابان لدى المملكة توساكا ايمورا.

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وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

والأسبوع الماضي، أجرى الجبير سلسلة من الاجتماعات مع بعض سفراء الدول الأوربية ناقشت القضايا الإقليمية والدولية.

وتشهد منطقة الخليج العربي توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة وإيران من جهة أخرى جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاغون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ودعت الرياض لقمتين بنهاية مايو/ أيار الجاري؛ لبحث تلك التهديدات بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعين لأرامكو السعودية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.