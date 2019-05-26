انت الان تتابع صحف عربية: طابور من المرشحين لخلافة تيريزا ماي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الصحف تناولت انطلاق معركة «قطع الوريد» ضد ميليشيات الحوثي في محافظة تعز، وأفادت قوات الجيش اليمني مقتل أكثر من 13 عنصرا من المسلحين الحوثيين بمعارك في المحافظة

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأحد، بين استعراض الشأن العربي والإقليمي والدولي، وأطلعتنا الصحف على تطورات أوضاع الصراع في الشرق الأوسط، كما تناولت التوتر المتصاعد بين أمريكا وإيران، إضافةً إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها تحت عنوان "أمريكا تشتبه في فصيلين عراقيين في استهداف سفارتها" ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مسؤولا أمنيا عراقيا رفيعا كشف عن أن شكوك الولايات المتحدة حول استهداف سفارتها في المنطقة الخضراء ببغداد الأسبوع الماضي، تحوم حول فصيلين، هما كتائب سيد الشهداء وكتائب الإمام علي، وقد تبلغ الجانب العراقي بذلك.

وأضاف المصدر أن الأمريكيين أبلغوا بغداد أيضا بأنهم قد يلجؤون إلى القيام بعمليات اعتقال لأفراد الفصيلين في العراق، في حال ثبت تورطهما في قصف السفارة، على غرار ما يجري مع جماعات (القاعدة) في اليمن، وأكثر من مكان. وتحت عنوان "واشنطن تعزز.. وطهران ترتعد"، أفادت صحيفة "عكاظ" أنه بينما دفعت واشنطن بمزيد

وأضاف المصدر أن الأمريكيين أبلغوا بغداد أيضا بأنهم قد يلجؤون إلى القيام بعمليات اعتقال لأفراد الفصيلين في العراق، في حال ثبت تورطهما في قصف السفارة، على غرار ما يجري مع جماعات (القاعدة) في اليمن، وأكثر من مكان.

وتحت عنوان "واشنطن تعزز.. وطهران ترتعد"، أفادت صحيفة "عكاظ" أنه بينما دفعت واشنطن بمزيد من التعزيزات العسكرية لمواجهة التهديدات الإيرانية في المنطقة، زعمت طهران على لسان وزير خارجية نظام الملالي جواد ظريف، أمس السبت، أن إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط مسألة "خطيرة للغاية على السلام الدولي".

وقال إن "الوجود الأمريكي المتزايد في منطقتنا خطير للغاية ويهدد السلام والأمن الدوليين وتتعين مواجهته".

بينما تناولت صحيفة "البيان" الشأن ذاته تحت عنوان "واشنطن: تحركنا ردع تهديدا إيرانيا خطيرا"، حيث أوضحت أن الولايات المتحدة تدرس رفع السرية عن معلومات عميقة وخطرة بشأن تهديدات النظام الإيراني للأمن والسلام في المنطقة.

وتوقع مسؤولون رفيعون في المخابرات الأمريكية أن المخابرات تدرس رفع السرية عن المعلومات التي دفعت أمريكا إلى التحرك العسكري، لكن الأمر يتطلب تأمين مصادر وطرق جمع المعلومات.

وقال السناتور الجمهوري توم كوتون، إن جميع تلك القوات والأسلحة المتجهة إلى المنطقة لا تهدف إلى القيام بعملية عسكرية، وإنما ردع نظام طهران عن أي تحرك عسكري ضد الولايات المتحدة.

صحيفة "الخليج" أشارت إلى أن الانتخابات البرلمانية الأوروبية تشهد ذروتها اليوم، إذ يواصل الناخبون الأوروبيون، اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم لليوم الرابع على التوالي، لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث يقترع مواطنو الاتحاد في 21 دولة، بينها إيطاليا وألمانيا، إضافة إلى فرنسا، وتشتد المنافسة بين حزبي الرئيس إيمانويل ماكرون والمعارضة مارين لوبان، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم جديد للأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة. وصوت أمس السبت، المواطنون في لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا، وذلك بعدما سبقهم مواطنو بريطانيا وهولندا، الخميس الماضي، والتشيك وإيرلندا، أول من أمس، بينما تتواصل اليوم عمليات التصويت في الدول الـ21 الأخرى في التكتل، في يوم انتخابي كبير يشهد ذروة في التصويت.

وتحت عنوان "جونسون وراب يتصدران طابورا من المرشحين لخلافة ماي"، أوضحت صحيفة "الحياة" أن المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي أعلنت استقالتها الجمعة، يستعدون لإطلاق حملاتهم، ما يثير مزيدا من الغموض حول ملف خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

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وتتخلى ماي عن زعامة حزب المحافظين الحاكم في 7 حزيران المقبل، لكنها ستبقى رئيسة للحكومة حتى اختيار خلف لها، وهذا ما سيتم قبل 20 يوليو، علما بأن موعد "بريكست" محدد في 31 أكتوبر.

وتشير مكاتب الرهانات إلى أن وزير الخارجية السابق بوريس جونسون هو الأكثر حظوظا، ويليه الوزير السابق لـ"بريكزيت" دومينيك راب. وكلاهما لا يعارض احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق، لا سيما أن بروكسل ترفض تعديل اتفاق توصلت إليه مع ماي، ورفضه مجلس العموم (البرلمان) البريطاني 3 مرات.

وحول الأوضاع في ليبيا، ذكرت صحيفة "الاتحاد" أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، أكد أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة، لم يعد محايدا.

وقال حفتر إن المبعوث الأممي لا يزال يقول أشياء غير مسؤولة، وأصبح بعيدا عن كونه وسيطا نزيها ومحايدا، مشيرا إلى أن الهجوم على طرابلس لن يتوقف ولا يمكن استئناف المفاوضات السياسية حتى يتم نزع سلاح المسلحين في البلاد.

كما أفادت الصحيفة أن هناك خلافات بين الميليشيات الليبية حول توزيع الأسلحة التركية التي تم إرسالها لدعم تلك الميليشيات.

وأشارت "الخليج" إلى أن الجيش الوطني الليبي أعلن، أمس السبت، أن قواته تتقدم على الأرض في محاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس، خاصة في محور طريق المطار الإستراتيجي، على الرغم من مقاومة قوات حكومة الوفاق.

وقال بيان أوردته شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش، عبر صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك، إن "تقدمات اليوم كانت في كل المحاور، وأهمها محور طريق مطار طرابلس الدولي، حيث كبدت قوات الجيش، العدو العديد من الخسائر؛ ما أجبرهم على الفرار وترك مواقعهم، ولا يزال التقدم مستمرا".

وحول الأوضاع في سوريا، ذكرت "الشرق الأوسط" أن مسؤولا أمريكيا أبلغ معارضين سوريين برغبة واشنطن في تثبيت خطوط القتال بشمال غربي سوريا واستعجال تشكيل اللجنة الدستورية بتفاهم بين موسكو والمبعوث الأممي غير بيدرسون.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، زار سوتشي الروسية الأسبوع الماضي، ورافقه المبعوث الرئاسي للملف السوري جيمس جيفري، للدلالة على طرح هذا الموضوع في المحادثات.

وتم إبلاغ موسكو وقتذاك من الزوار الأمريكيين بتأكيد "المصالح المشتركة"، وهي أن "تكون سوريا آمنة ومستقرة، وتتمتع بعلاقات طبيعية مع جيرانها والعالم الخارجي، وألا تكون فيها القوات الأجنبية، بما فيها الإيرانية التي لم تكن موجودة قبل 2011".

وبالانتقال إلى اليمن وتحت عنوان "الجيش اليمني يقطع وريد الحوثي في تعز"، أفادت "الخليج" أن محافظ تعز، نبيل شمسان، أعلن أمس، انطلاق معركة "قطع الوريد" ضد ميليشيات الحوثي في المحافظة.

وأفادت قوات الجيش اليمني، أمس، مقتل أكثر من 13 عنصرا من المسلحين الحوثيين بمعارك في محافظة تعز، وقال مصدر عسكري في "اللواء 170 دفاع جوي" إن "وحدات من اللواء هاجمت مواقع الميليشيات الانقلابية، وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة في تعز".