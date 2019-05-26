هواوي تستبعد من وكالات Wi-Fi Alliance وSD Association من بين وكالات أخرى

دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

تستمر تداعيات القيود التي فرضت على العملاق الصيني، حيث أعلنت كلاً من وكالة Wi-Fi Alliance وSD Association مع بعض الوكالات الأخرى المختصة ببعض المعايير عن إستبعاد هواوي.

تستمر موجة الضغط الإقتصادي التي تتعرض إليها هواوي في التصاعد مع إعلان جديد جاء مؤخراً من الجمعيات المختصة ببعض معايير تقنية الهواتف الذكية Wi-Fi Alliance وSD Association إلى جانب بعض معايير USB.

وتعد وكالة SD Association المختصة بترخيص معايير بطاقة الذاكرة SD والتي يأتي مقرها في كاليفورنيا، حيث كانت شركة هواوي أحد أعضاء الجمعية إلى أن تم الإعلان عن إستبعادها من قوائم أعضاء الوكالة مؤخراً، حيث من المقرر أن يؤثر بشكل جديد قرار الإستبعاد على قطاع الهواتف الذكية لدى هواوي.

من جانب أخر تم إستبعاد هواوي من جمعية Wi-Fi Alliance التي تعمل على ترخيص معايير Wi-Fi في الأجهزة المختلفة، هذا إلى جانب وكالة JEDEC المختصة بمعايير USB والذاكرة العشوائية والتي يقع مقرها في فرجينيا، لذا يبدو أن هواوي ستترقب في النهاية رفع الحظر عن الشركة لتتوقف سلسلة القيود والضغط الإقتصادي لتعود لتطوير الهواتف الذكية من جديد.

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