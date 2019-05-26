دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة إشاعات: آيفون 2020 سيأتي بـ (Touch ID) فعالة على أي موضع في الشاشة

على غرار أخر التقارير التي تحدتث عن الكاميرات الخلفية المزدوجة والثلاثية في هواتف آيفون 11 والتي غالباً ستصل خريف العام الجاري، جاء تقرير من موقع MacRumors يشير إلى أن نسخة الآيفون لعام 2020 ستأتي بتغيرات جوهرية على مستوى الشاشة واحتوائها على بصمة إصبع مدمجة تعمل على جميع أجزائها، حيث ستكون الشاشة من نوع OLED من شركة LG.

كما أضاف الموقع إلى أن الشركة ستعمل على إطلاق آيفون SE 2 مدعم بعتاد آيفون 8 ليكون جاهزاً العام القادم، في الوقت الذي تسعى آبل فيه لإطلاق نسخة آيفون 5G بالاعتماد على مودمات عملاق أشباه الموصلات الأمريكية كوالكوم، بعد أن تمت التسوية بين الشركتين إبريل الماضي.

ومن جانب أخر وبالعودة لإصدارت آيفون 2019 فقد جرى الحديث عن عمل الشركة على ثلاث نسخ من الآيفون على شاكلة الترتيب السابق لـ Xs وXs Max وXr الأقل في المواصفات مع تزويدها بتصميم جديد على مستوى زر كتم الصوت بالإضافة للكاميرات وتقنية الشحن العكسي.

التدوينة إشاعات: آيفون 2020 سيأتي بـ (Touch ID) فعالة على أي موضع في الشاشة ظهرت أولاً على عالم التقنية.