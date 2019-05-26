شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء البحرينى يدعو العرب والمسلمين إلى أن يضعوا ثقلهم خلف السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحرينى، العرب والمسلمين إلى أن يضعوا ثقلهم خلف المملكة العربية السعودية خاصة فى خضم التطورات المتسارعة والمستجدات والتحديات الخطيرة التى تشهدها المنطقة. وقال بن سلمان، فى تصريح أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم الأحد، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومؤازرة ولى عهده هى عمود استقرار الأمة وأساس سلامها وأمنها، والمرتكز الذى تتكئ عليه الأمتين العربية والإسلامية لمواجهة التحديات كافة، لافتا إلى أن ما يجرى فى المنطقة يبعث على القلق ويتطلب مزيدا من التشاور والتنسيق وأن الثقة عالية فى قادة دول المنطقة لاحتواء المخاطر التى تلوح بالأفق.

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