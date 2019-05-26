خالد سامي يغادر العناية المركزة إلى أجنحة التنويم العام بمجمع الملك عبدالله الطبي

جدة - عمرو شويل هاني الثبيتي- الخليج 365

طمأن الفريق الطبي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، والمشرف على الحالة الصحية للفنان خالد سامي عن استقرار حالته الصحية وتجاوز ولله الحمد مرحلة الخطر بعد أن غادر قسم العناية المركزة إلى أجنحة التنويم العام، لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة ومتابعة وتقديم كامل الرعاية الصحية اللازمة له.

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ومن جانبه، أجرى المشرف على الخدمات الطبية بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور محمود عبدالسلام أبورمش، زيارة للفنان خالد سامي، رافقه الفريق الطبي المشرف على حالتة الصحية الاستشاري إسماعيل العداوي، والاستشاري محمد الشربيني، والاستشارية أسماء محمد، للاطمئنان على صحتة.

كما أشاد الفنان خالد سامي، بالخدمات الطبية المقدمة له وبالرعاية الصحية التي يتلقاها حاليًا وبتميز الكادر الطبي والتمريضي المشرف على حالته الصحية.

وأعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الدكتور خالد الثمالي، وجميع منسوبي ومنسوبات المجمع الطبي عن تمنياتهم للفنان خالد سامي بالشفاء العاجل.