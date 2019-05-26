أنباء عن وساطات ومفاوضات بين واشنطن وطهران.. والخارجية الإيرانية ترد

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عدم صحة الأنباء المتداولة عن بدء مفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، عن موسوي، نفيه لما تردد من بدء مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة عبر وسطاء.

وقال موسوي: "لا توجد أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة".

وترددت أنباء أن زيارة وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الى طهران الأسبوع الماضي، جاءت في إطار التوسط بين إيران والولايات المتحدة.

وقال بن علوي في لقاء مع مجلة المجلة (مقرها لندن)، إن بلاده تسعى مع أطرف أخرى للتهدئة بين البلدين.

وقال نائب وزیر الخارجیة الكويتية خالد الجار الله، في تصريح الخميس: "على ما يبدو أن المفاوضات بين واشنطن وطهران بدأت".

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كما انتشرت أنباء عن استعداد العراق إرسال وفد إلى إيران والولايات المتحدة، للعمل على خفض التوتر بين البلدن.

وقال المتحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، إن بلاده استقبلت خلال الأيام الماضية العديد من المسؤولين الأجانب ممثلين عن الجانب الأمريكي.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتزايد التوتر، مؤخرا، بعدما أعلن البنتاجون إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة، واعتزامها إرسال 5000 جندي إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

ودعت الرياض لقمتين بنهاية مايو الجاري لبحث تلك التهديدات بعد وقت قصير من استهداف 4 سفن تجارية بالمياه الإقليمية للإمارات بينهما سفينتان سعوديتان، بخلاف استهداف حوثي لمحطتي ضخ تابعين لأرامكو السعودية.