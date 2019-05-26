توقيف سعودي في مطار بيروت بحوزته كمية كبيرة من حبوب المخدرة

وذكرت قناة " LBCI" اللبنانية أن السلطات اللبنانية وبالتعاون مع فرع المخابرات وفرع مكافحة المخدرات استطاعوا القبض على المسافر السعودي الذي كان بحوزته نحو 10 كلغ من حبوب المخدرات (الكبتاغون).

وكان المواطن قد أخفى الكمية الموجودة داخل كيس مخصص بأكل الكلاب وتبين من خلال المراقبة أنها تحتوي على مواد مخدرة.

وكان المسافر السعودي متوجها الى الشارقة.