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وذكر موقع "الوطن أون لاين" أن سلاح الجو السوري دمر رتل آليات للإرهابيين كان متجها من خان شيخون إلى بلد الهبيط الواقعتين في ريف إدلب الجنوبي.
Russian Ministry of Defence
وفي عملية خاطفة بدأتها وحدات الاقتحام، تمكن الجيش السوري من الدخول إلى بلدة كفرنبودة، بعد سحق عدد كبير من مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وحلفائه على أسوارها.
وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة أن وحدات الجيش السوري بدأت بدخول أحياء البلدة الاستراتيجية بريف حماة الشمالي الغربي بعد عملية تمهيد مدفعي وصاروخي وجوي كثيفة طالت تحصينات جبهة النصرة وحلفائه وخطوط إمدادهم الخلفية في المنطقة.
وقال مصدر عسكري لـ "سبوتنيك" أن وحدات الاقتحام بدأت بتثبيت نقاطها داخل بلدة كفرنبودة شمال غرب حماة، على التوازي مع انطلاق وحدات الهندسة بعملية تنشيط واسعة لكامل أحياء البلدة وتأمين محيطها.
وأضاف المصدر أن قوات الجيش تمكنت من قتل أكثر من 30 مسلحا صباح اليوم، إضافة لتدمير عدد كبير من المدرعات والعربات الرباعية التابعة لهم.
وكان الجيش السوري سيطر منتصف الشهر الجاري على (كفرنبودة) ضمن سلسلة من القرى والبلدات في ريف حماة الشمالي الغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد كفرنبودة... سلاح الجو السوري يدمر رتلا للمسلحين بين خان شيخون والهبيط بريف إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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