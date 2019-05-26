النفط السورية: أبرمنا عقود توريد إلى حين عودة النفط السوري من الشمال

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© AP Photo / SANA
واعتبر المصدر أن الحل الأمثل يكمن في عودة النفط السوري من الشمال الذي سيسهم في إزالة حالة القلق من نقص المحروقات.
وأكد المصدر أنه إلى حين عودة النفط السوري من الشمال، هناك عقود توريد مشتقات نفطية تكفي عامين، وستبقى الحال على ما هي عليه بانتظار التوريدات التي غالباً ما تكون هنالك معاناة في تأخر وصولها بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة أو مصادرتها على الطريق أو تعرضها لعدد من العوائق.
هذا وتعاني سوريا من حصار اقتصادي تفرضه الولايات المتحدة وخاصة في مجال الطاقة، مما تسبب في الآونة الأخيرة بأزمات في تأمين احتياجات البلاد من المحروقات.
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