بعد يوم من لقاء السيسي في القاهرة... البرهان يجتمع مع بن زايد في أبو ظبي

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وحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا) توجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستغرق يوما واحداً.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيبحث خلال زيارته، مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنانية بين البلدين وتطورات الأوضاع بالسودان.

وتأتي زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي إلى الإمارات بعد يوم واحد من زيارته إلى القاهرة التي أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان نائب رئيس المجلس العسكري، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قد زار السعودية وأجرى مباحثات مع ولي العهد محمد بن سلمان.

يذكر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أكد في أبريل/ نيسان الماضي، أن السعودية والإمارات هما الأقرب للسودان وأن علاقة الخرطوم بهما سوف تسير نحو الأفضل.

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ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الشهر الماضي، إثر حراك شعبي ضد الأوضاع الاقتصادية، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي، ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

وتطالب قوى إعلان الحرية والتغيير التي تتزعم الاحتجاجات بنقل السلطة الانتقالية للمدنيين، فيما يصر المجلس العسكري على قيادة الهيئة الانتقالية بمشاركة قوى الاحتجاج.

كان المجلس العسكري الانتقالي قد أشار إلى أن نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين.

وكان كلا الجانبين قد أشارا إلى أنهما على وشك التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وكان من المتوقع أيضا أن تتمخض المحادثات الأخيرة عن اتفاق، لكن هذا تعذر بعد مفاوضات في قصر الرئاسة بالخرطوم.