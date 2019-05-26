ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار شمالي العراق

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© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye
وأضافت، أن الاعتداء أسفر عن مقتل خمسة مواطنين، وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة.
وشهدت محافظة نينوى، خلال الشهر الجاري، والماضي، اعتداءات إرهابية بواسطة دراجات نارية وسيارة مفخخة استهدفت المواطنين وأسفرت عن وقوع ضحايا بينهم.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 أعلن العراق انتصاره على تنظيم "داعش"، الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، واستعادة كافة أراضيه التي سيطر عليها التنظيم.
وعلى الرغم من إعلان الانتصار تواصل القوات العراقية عمليات تفتيش ومداهمات لضمان القضاء على فلول التنظيم ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية خاصة في منطقة الحدود العراقية السورية.
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