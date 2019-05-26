دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن هاتف Redmi K20 المرتقب باللون الأزرق ظهر على التقنية بلا حدود.

إستعرضت شركة Redmi اللون الأحمر لهاتف Redmi K20 في إعلان تشويقي خلال الفترة الماضية، ومن جديد يظهر الهاتف في صور جديدة باللون الأزرق.

كشفت تسريبات مصورة جديدة نشرت على Weibo عن هاتف Redmi K20 المرتقب الإعلان عنه خلال الفترة القادمة باللون الأزرق، حيث تشير التوقعات إلى أن الصور تأتي عبر أحد منافذ البيع.

كما تكشف الصور المسربة أيضاً عن التصميم المنبثق للكاميرة الأمامية في هاتف Redmi K20، الذي يتميز أيضاً بتصميم نحيف جداً للإطارات، مع عرض كامل دون نتوء في الشاشة.

أيضاً تظهر بعض مواصفات Redmi K20 في الصورة التي تم تسريبها، حيث يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 730 مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، كما يتميز الهاتف بقدرة بطارية 4000 mAh.

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ولقد أكدت شركة Redmi في الإعلانات التشويقية التي نشرت خلال الفترة الماضية على بعض المواصفات التي يأتي بها هاتف Redmi K20، حيث يدعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة عند 960 إطار لكل ثانية، كما يضم كاميرة ثلاثية في الجهة الخلفية، أيضاً يدعم الهاتف الجيل السابع من تقنية إستشعار البصمة في الشاشة.

من جانب أخر تقدم Redmi هاتف K20 Pro مع رقاقة معالج Snapdragon 855، كما أشارت تسريبات سابقة أن هذا الإصدار يأتي بسعر يبدأ من 377 دولار.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات تكشف عن هاتف Redmi K20 المرتقب باللون الأزرق ظهر على التقنية بلا حدود.