شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة انفجار سيارة مفخخة فى الموصل لـ 5 قتلى و 8 مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل خمسة أشخاص واصيب ثمانية آخرون فى انفجار سيارة مفخخة غربى مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية. وذكر بيان لخلية الاعلام الأمنى العراقية أوردته وكالة انباء الاعلام العراقى / واع / أن سيارة مفخخة انفجرت اليوم الأحد فى سوق قرية العوينات بناحية ربيعة غربى الموصل، ما اسفر عن مقتل خمسة أشخاص واصابة 8 آخرين . وتم نقل المصابين الى اقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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