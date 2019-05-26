شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة عسكرية كويتية للأردن محملة بمساعدات للاجئين السوريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع الكويتية إلى الأردن اليوم الأحد، محملة بنحو 13 طنا من المساعدات الإغاثية العاجلة المقدمة من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية للاجئين السوريين.

وقال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحانى – فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إن الدعم الكويتى يأتى بناء على توجيهات قائد العمل الإنسانى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ لتخفيف المعاناة الإنسانية عن اللاجئين السوريين، وتوفير أهم احتياجاتهم المعيشية.

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وأضاف الديحانى أن وصول شحنة المساعدات عبر طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الكويتي، يؤكد حرص الجهات الكويتية على التعاون، لضمان استمرار مد جسور الإغاثة الإنسانية، مشيرا إلى حرص السفارة الكويتية على التنسيق مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية الكويتية، لتوزيع المساعدات على المستفيدين من اللاجئين والمحتاجين فى الأردن.

ومن جانبه، قال مساعد مشرف عام مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية فى الأردن زياد أبو طالب، إن شحنة الإغاثة العاجلة للاجئين السوريين فى الأردن، هى السادسة التى تنقلها طائرات سلاح الجو الكويتي، وتتضمن مواد غذائية كالتمور، ومستلزمات أسرية كالملابس، والأغطية والأحذية.