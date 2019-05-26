شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الرياض السعودية: إصابة 26 معتمرا بحادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام سعودية بأن 26 معتمرا أصيبوا بإصابات مختلفة تراوحت مابين المتوسطة والبسيطة وذلك إثر تصادم حافلة على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودى فى العاصمة المقدسة تلقت بلاغا من غرفة العمليات الموحدة يفيد بسقوط مصابين فى حادث سير لحافلة فى النورية على طريق مكة - المدينة.

وأضافت أنه فور تلقى البلاغ توجهت 11 فرقة إسعافية إلى مكان الحادث.

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وأوضح المتحدث الرسمى للهيئة فى العاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان، أنه عند وصول أول فرقة إلى الموقع تبين وجود 26 معتمرا مصابا تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة.

وأشار عبد العزيز بادومان إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقل 23 منهم إلى مستشفى الملك عبد العزيز ومستشفى حراء العام.