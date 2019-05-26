شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل و3 جرحى فى انفجار سيارة مفخخة بمحافظة نينوى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مصدر أمنى عراقى، اليوم الأحد، أن شخصًا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، إثر انفجار سيارة مفخخة فى ناحية ربيعة غربى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن سيارة مفخخة انفجرت، ظهر اليوم، فى قرية العوينات بناحية ربيعة غربى الموصل؛ ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، مضيفا أن قوة أمنية طوقت منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا فى ملابساته.