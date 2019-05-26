شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يستعيد السيطرة على بلدة "كفر نبودة" بريف حماة الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش السورى، استعادته السيطرة على بلدة "كفر نبودة" فى ريف حماة الشمالى الغربى، وذلك بعد معارك واشتباكات مع العناصر الإرهابية المسلحة.

وذكر الجيش - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) اليوم الأحد، أن القوات السورية تصدت لهجمات شنها المسلحون على مناطق فى ريفى حماة الشمالى وإدلب الجنوبى، حيث أن العمليات العسكرية أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين وإصابة آخرين وتدمير آليات ومنصات صواريخ وأسلحة لهم.

وكانت وحدات من الجيش السورى قد دمرت أوكار بعض المجموعات الإرهابية من جبهة فتح الشام فى قرى (قسطون - المغير - الصياد)، و محيط بلدة (كفر نبودة) فى ريف حماة الشمالى الغربى.