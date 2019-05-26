شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام الجزائرى يحيل ملفى رئيسى وزراء سابقين للمحكمة العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تلفزيون النهار نقلا عن بيان للنيابة العامة أن النائب العام الجزائرى أحال ملفات رئيسى وزراء سابقين وخمسة وزراء سابقين إلى المحكمة العليا.

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