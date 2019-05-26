شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: تفجير سيارة مفخخة فى سوق شعبية بمحافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق، عن تفجير سيارة مفخخة استهدفت سوقا شعبية فى محافظة نينوى، ولم يُعرف عدد الضحايا حتى الآن.
وقالت خلية الإعلام الأمنى، فى بيان صحفى مقتضب قبل قليل، إن عملا إرهابيا بسيارة مفخخة استهدف سوق قرية عوينات التابعة لناحية ربيعة فى محافظة نينوى، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.
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