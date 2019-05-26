الأردن.. "الصفدي" ووزير بريطاني يبحثان القضية الفلسطينية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع "أندرو موريسون"، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ تطورات القضية الفلسطينية والمستجدات الإقليمية.
جاء ذلك إثر استقبال الصفدي الوزير البريطاني في العاصمة عمان، الأحد.
وأفادت الخارجية الأردنية، في بيان، أن الصفدي أكد خلال اللقاء على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة حل الصراع عبر "إنهاء الاحتلال وتداعياته".
كما شدد على أهمية أن تركز الجهود الدولية "على إيجاد أفق سياسي حقيقي للتوصل لحل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية؛ باعتباره سبيلًا وحيدًا للسلام الشامل".
بدوره، أكد "موريسون"، حسب البيان؛ التزام بلاده بحل الدولتين، ودعم لندن الجهود الساعية لتحقيقه.
وثمن الصفدي دعم بريطانيا لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أنروا)، وشكرها على تجديد التزامها بدعم موازنة الوكالة.
واستعرض الصفدي وموريسون المستجدات الإقليمية، وشددا على ضرورة تكامل الجهود للحد من التوتر والتوصل لحلول سياسية لأزمات المنطقة.
وأكد الوزيران متانة الشراكة بين البلدين واستراتيجيتها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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